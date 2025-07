Netflix

Nasa möchte grosse Momente streamen

Die US-Weltraumbehörde Nasa will so viele Menschen wie möglich für die Missionen ins All begeistern. Fans wurden bislang auf der Webseite fündig. Jetzt soll es auch ein Angebot bei Netflix geben.

Wichtige Nasa-Momente werden bereits gratis auf der Webseite der Behörde und auf ihrer App gezeigt.(Bild: Keystone/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich)