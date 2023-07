SRF: Nathalie Wappler hält erstmals 1.-August-Rede

von Christian Beck

Es ist längst Tradition: Am 1. August werden grosse Reden gehalten – von mehr oder weniger grossen Persönlichkeiten. Häufig sind dies Politikerinnen und Politiker. An der Stadtzürcher Bundesfeier wird in diesem Jahr die Festansprache von SRF-Direktorin Nathalie Wappler gehalten. Für sie ist das Neuland. «Nathalie Wappler tritt regelmässig als Speakerin an Veranstaltungen auf. Eine 1.-August-Rede zu halten, ist dagegen auch für sie eine Premiere», so Francesco Laratta, Leiter der SRF-Medienstelle, auf Anfrage von persoenlich.com.

Die offizielle Bundesfeier in der Stadthausanlage beim Zürcher Bürkliplatz wird eröffnet durch Stadtrat Raphael Golta, der gleichzeitig Präsident des Stadtzürcherischen Bundesfeierkomitees ist. Dann folgen Salutschiessen, Auftritte von Alphornbläsern, Jodlerinnen und Jodlern, eines Chors und der Stadtmusik. Nach Vorreden durch eine Maturantin und eine Lernende steht dann die Festansprache von Nathalie Wappler, die auch stellvertretende SRG-Generaldirektorin ist, auf dem Programm.

«Die SRG löst Emotionen aus»

«Nathalie Wappler ist verantwortlich für das Programm eines nationalen, durch Gebührengelder finanzierten Senders», sagt Bundesfeier-Medienchef Andreas Hess zur Wahl von Nathalie Wappler. «Die SRG löst beim Publikum Emotionen aus. Nun kann sie direkt mit dem Publikum in Kontakt treten», so Hess am Telefon. Zudem sei SRF ein grosser Arbeitgeber in der Stadt Zürich. Man habe Wappler angefragt, sie habe sofort zugesagt.

Wird nun Nathalie Wappler über den Zusammenhalt der Schweiz sprechen? Wird die SRG-Initiative «200 Franken sind genug» zum Thema? Was der Inhalt von Wapplers Ansprache sein wird, will SRF noch nicht verraten. «Das soll eine Überraschung bleiben für die Teilnehmenden der 1.-August-Feier», so Francesco Laratta. Vom Stadtzürcherischen Bundesfeierkomitee habe es keine inhaltlichen Vorgaben gegeben, so Medienchef Hess. Nur eine Längenvorgabe: 10 bis 15 Minuten lang soll die Ansprache dauern.

An der Zürcher Bundesfeier werden 1500 Besucherinnen und Besucher erwartet.