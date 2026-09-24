Fiff: Nationalrat Gerhard Andrey wird Präsident

Publiziert am 24.09.2026

Mathieu Fleury hatte im März, zum Abschluss der 40. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals von Freiburg (Fiff), angekündigt, dass er sein Amt niederlegen werde, sobald seine Nachfolge gesichert sei. Er war acht Jahre im Amt gewesen.

Am Mittwochabend war es nun soweit: Die Mitglieder des Vereins des Fiff ernannten den Freiburger Nationalrat Gerhard Andrey zum neuen Präsidenten. Das Fiff schlage «Brücken zwischen den Kulturen und strahlt weit über unsere Grenzen hinaus», liess sich der neue Präsident einer Mitteilung von Donnerstag zitieren.

Andrey ist kein Unbekannter in der Freiburger Kulturszene. Von 2020 bis 2024 war er Präsident des Vereins K, der die professionellen Kulturorganisationen des Kantons Freiburg vereint. Seit 2017 ist er Mitbegründer und Präsident des Vereins Gustav Académie, der junge Musikerinnen und Musiker ausbildet und begleitet.

Die 41. Ausgabe des Fiff findet vom 12. bis 21. März 2027 statt. (sda/cbe)