Nach SRF-Recherche: Natitrainer verliert den Job

Publiziert am 15.04.2026

Ans Licht kam der Fall offenbar durch Patrick Fischer selbst. Wie Watson berichtete, plauderte der Trainer im Rahmen von SRF-Dreharbeiten für eine Dokumentation über seine Person mit einem Journalisten und erwähnte dabei seine Verurteilung wegen eines gefälschten Covid-Zertifikats, mit dem er 2022 an die Olympischen Spiele in Peking gereist war. Fischer ging demnach davon aus, dass über die Sache «längst Gras gewachsen» sei.

Wie CH Media berichtete, forderte SRF daraufhin den seit 2023 rechtskräftigen Strafbefehl über das Öffentlichkeitsprinzip bei der Luzerner Staatsanwaltschaft an – die reguläre 30-tägige Einsichtsfrist war längst abgelaufen. SRF konfrontierte Fischer am Montagvormittag mit den Dokumenten. Dieser ging daraufhin selbst an die Öffentlichkeit und kam dem geplanten SRF-Beitrag zuvor.

Debatte um die Methoden von SRF

Die Umstände der Enthüllung sind ihrerseits umstritten. CH Media wirft die Frage auf, ob SRF das Vertrauen Fischers im Rahmen der Dreharbeiten ausgenutzt habe. Entscheidend sei, ob Fischer «off the record» gesprochen habe. SRF entgegnete, es handle sich «um eine rechtskräftig festgestellte Straftat einer Person in öffentlicher Funktion». Laut CH Media hatte SRF bereits seit mehreren Wochen Kenntnis vom Strafbefehl – auch schon vor den Sports Awards vom 29. März, an denen Fischer als Trainer des Jahres 2025 ausgezeichnet worden war. Bewusst zugewartet habe man nicht, so der Sender.

Noch am Montag hatte der Verband Fischer den Rücken gestärkt und die Angelegenheit für erledigt erklärt. Zwei Tage später folgte die Kehrtwende. Verbandspräsident Urs Kessler begründete den Entscheid: «Vertrauen und Integrität sind zentral in unserem Sport. Aus heutiger Sicht war unsere erste Beurteilung zu kurz gegriffen.»

Fischer war 2023 per Strafbefehl wegen Urkundenfälschung verurteilt und mit einer Busse von über 40'000 Franken belegt worden. Swiss Olympic zeigte sich «überrascht und irritiert» – Fischer habe zentrale Werte missachtet. Zudem wurde bekannt, dass Fischer bereits 2020 wegen einer Geschwindigkeitsübertretung verurteilt worden war – seine Aussage, er habe sich «bis auf diesen Vorfall» immer ans Recht gehalten, ist damit nicht zutreffend.

Mit dem Abgang endet eine über zehnjährige Ära. Fischer war seit 2015 Nationaltrainer und führte die Schweiz dreimal in den WM-Final (2018, 2024, 2025). Jan Cadieux, der das Amt nach der Heim-WM ohnehin übernommen hätte, steht ab sofort an der Bande. Die WM in Zürich und Freiburg beginnt am 14. Mai. (cbe)