Montreux Jazz: Neil Young kehrt an den Genfersee zurück

Publiziert am 10.04.2025

Chaka Khan soll den Auftakt am 4. Juli machen und an einer zweiten Show Quincy Jones ehren. Das MJF hat am Donnerstag sein Programm bekannt gegeben.

Der kanadische Singer-Songwriter Neil Young sei einer der Künstler, von dem er sich seit Jahren erhoffe, dass er nach Montreux zurückkehre, sagte Festivaldirektor Mathieu Jaton vor den Medien in Lausanne. Youngs letztes Konzert im Jahr 2016 sei «episch» gewesen mit seinen fast drei Stunden. 2025 wird er zum dritten Mal am MJF auftreten, begleitet von «The Chrome Hearts».

Chaka Khan feiert Bühnenjubiläum

Für den Eröffnungsabend kündigte Jaton «die unumgängliche Künstlerin der Soul-Szene» an: Chaka Khan. Sie wird ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum feiern und in einer zweiten Show, die sie selber entwickelt hat, Quincy Jones huldigen.

Zu Ehren des Komponisten, Jazztrompeters, Bandleaders und Produzenten Jones, der letzten November gestorben ist, wird Chaka Khan «special guests» auf die Bühne bitten. «Der Zufall des Kalenders hat es möglich gemacht, dass Künstler, die Quincy sehr nahe standen, dieses Jahr auf der Seebühne zu sehen sein werden, darunter die Diva Diana Ross und der Superstar Lionel Richie», sagte Jaton.

Auch Carlos Santana, laut Jaton der «mexikanische Freund des Festivals», und Alanis Morissette werden auf der Seebühne erwartet. Der kanadische Star Morissette wird das 30-jährige Jubiläum von «Jagged Little Pill» feiern, einem der 15 meistverkauften Alben aller Zeiten.

Getreu seinem Generationen übergreifenden Konzept wird das Festival auch mehrere Künstler begrüssen, die noch nie in Montreux auf der Bühne gestanden haben, darunter die «totale, visionäre und unklassifizierbare» Künstlerin FKA twigs.

Ihre Premiere feiern zudem Benson Boone, Sam Fender und Noah Kahan, der «alle 50'000 Eintrittskarten für den Hyde Park in 45 Minuten verkauft hat», wie Jaton bemerkte. Und auch die englische Popikone Pulp soll «endlich» ihr Debüt geben. J Balvin und Black Keys werden ebenfalls zum ersten Mal auf in Montreux auftreten.

US-Amerikanische «Gitarrenhelden»

Einen Blues-Rock-Abend werden die US-amerikanischen «Gitarrenhelden» Joe Bonamassa und Kenny Wayne Shepherd gestalten. Als besonderer Gast wird Bobby Rush, die Blues-Legende aus Louisiana, auftreten: «Mit seinen 91 Jahren wird er der älteste Künstler sein, der je auf dem Festival war», sagte Jaton.

Darüber hinaus zeigte sich der Festivaldirektor erfreut über die Rückkehr von Raye, diesmal als Headliner. Nach ihrem «magischen Auftritt» im vergangenen Jahr betrachtete er das als eine Selbstverständlichkeit.

Den «frenchie» Abend werden der Rapper Laylow und Yseult, die weltweit meistgehörte Künstlerin auf Spotify, bestreiten. Schliesslich vervollständigen das britische Trio London Grammar und Rüfus du sol das Programm, «zwischen luftigen Gesangsflügen und berauschenden elektronischen Hymnen».

Im intimeren Rahmen des Casino-Saals werden Diana Reeves und Samara Joyg mit ihrem sanften Jazz erwartet, sowie das Quintett von Avishai Cohen, Nubya Garcia und die Gruppe Ezra Collective.

Der internationale Hip-Hop ist unter anderem mit Saint Levant, Laylow, Shaboozey oder CA7RIEL & Paco Amoroso vertreten. Die Vielfalt Südamerikas wird von Nathy Peluso, Seu Jorge und Natalia Lafourcade repräsentiert. Vorgesehen ist auch der Auftritt von Finneas, ohne seine Schwester Billie Eilish.

60. Ausgabe wieder im Kongresszentrum

Das 59. Montreux Jazz Festival findet vom 4. bis 19. Juli statt und zwar in gleicher Anlage wie letztes Jahr: im Wesentlichen auf der Seebühne (5600 Plätze) und im Casino (1300 Plätze). Die Jubiläumsausgabe im kommenden Jahr soll dann im neu gestalteten Kongresszentrum (2m2c) stattfinden. Das hat die Stadt Montreux bereits bestätigt. (sda/nil)