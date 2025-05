Swiss Music Awards

Nemo, Patent Ochsner und Dabu Fantastic holen Trophäen

In 14 Kategorien sind am Mittwochabend im Zürcher Hallenstadion die Swiss Music Awards (SMA) verliehen worden. Nemo war in vier Kategorien nominiert und erhielt zwei Auszeichnungen.

Ausgezeichnet in den Kategorien «Best Hit» und «Best Solo Act»: Nemo räumt bei den Swiss Music Awards 2025 ab. (Bild: Keystone/Ennio Leanza)