NZZ: Neo Rauch gestaltet Kunstausgabe

Die NZZ-Ausgabe vom Samstag, dem 17. Juni, sowie die Internationale Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung am Montag, dem 19. Juni, erscheinen als Kunstausgaben und zeigen auf 13 Seiten verschiedene Werke von Neo Rauch. Der Feuilleton-Teil beider Ausgaben fokussiert ganz auf die Arbeit von Neo Rauch und bietet neben dem Interview von Benedict Neff auch ein Portrait, geschrieben von Feuilleton-Redaktor Philipp Meier. Dies schreibt die NZZ in einer Mitteilung.











«Träumerei und eiserne Disziplin scheinen in ihm in eigentümlicher Weise zusammenzuwirken. Er verliert sich in seinem Werk, um es dann mit der Schärfe eines Skalpells zu analysieren», sagt Neff zur Arbeit mit Rauch. (pd/wid)