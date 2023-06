Sommerparty: Networking bei mediterranen Temperaturen

Sie ist für die HarbourClub-Mitglieder, Sponsoren, Freunde sowie die Medienschaffenden – darunter diesmal auch SRG-Generaldirektor Gilles Marchand – mittlerweile legendär: die Sommerparty des HarbourClub. Apéro und Zusammentreffen fanden wieder beim Rondell am Zürcher Bürkliplatz statt, bevor es dann in die BarfussBar am Stadthausquai ging.

DJ «Fräne» sorgte für das mediterrane, musikalische Klima, gereicht wurde ein levantinisches Buffet, währendem das Sommergewitter die Festgemeinde knapp verschonte, wie es in einer Mitteilung heisst. Wie gewohnt interviewten der Präsident Hans-Peter Nehmer und Edi Estermann, SRG, die Neumitglieder zur Vorstellung. Ein laut Mitteilung «unterhaltsamer, vergnüglicher Networking-Abend mit einer exklusiven Gästeliste». (pd/cbe)