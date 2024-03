SRG: Neue Charta zur Förderung der Schweizer Musik

Die SRG und Vertreterinnen und Vertreter von zehn Organisationen aus der Schweizer Musikbranche haben eine neue Charta unterschrieben, wie die SRG am Donnerstag mitteilte. Ziel sei es, die Schweizer Musik und den Nachwuchs zu fördern sowie deren Sichtbarkeit zu erhöhen.

Neu werde die «Präsenz von Schweizer Musik im Programmangebot der SRG unabhängig von der Verbreitungsart festgelegt», hiess es in der Mitteilung. Somit werde nicht mehr zwischen linear, wie im Fall von Radio und TV, oder digital unterschieden. Zudem stärke die neue Charta den Informationsaustausch über das Programmangebot der SRG zwischen den verschiedenen Partnerinnen und Partnern.

In der Charta bekennt sich die SRG dazu, Schweizer Musik im gesamten Programmangebot zu fördern, «redaktionelle Beiträge und Sondersendungen über Schweizer Musik auszustrahlen und anhand von Partnerschaften an der Förderung der Schweizer Musik eine aktive Rolle zu spielen.» Somit werde das bisherige Hauptziel weitergeführt.

Die Charta ist eine Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen der SRG und der Schweizer Musikbrache. Zu deren Vertreterinnen und Vertretern gehören unter anderem der Branchenverband der Schweizer Musiklabels IFPI Schweiz, die Interessengemeinschaft Volkskultur (IVG) oder der Verband unabhängiger Schweizer Labels und Produzenten Indiesuisse.

Die neue Charta wurde im Rahmen des Treffens des Dialogorgans «Schweizer Musik» am Donnerstag unterschrieben, hiess es in der Mitteilung weiter. 2004 wurde die Charta lanciert und 2016 erstmals überarbeitet. In den vergangen Jahren stieg der Sendeanteil Schweizer Musik auf allen Radiokanälen der SRG. (sda/cbe)