Helden des Alltags: Neue Heimat für die langjährige SRF-Aktion

Menschen, die sich freiwillig für andere einsetzen, die anpacken und unterstützen. Ohne sie würde der Gesellschaft etwas fehlen. Diese Heldinnen und Helden sind in ganz unterschiedlichen Bereichen des Lebens zu finden: Vielleicht kämpfen sie gegen die Verschwendung von Lebensmitteln, machen Wissen gratis für andere zugänglich, oder bieten Familien mit kranken Angehörigen Unterstützung. Sie bereiten mit einer kleinen Geste oder grossem Einsatz Freude und erledigen Aufgaben, um die sich sonst niemand kümmert.

Gute Taten, ganz ohne Lohn, dafür mit sehr viel Herz. Man findet sie überall in der Schweiz, wenn man genauer hinschaut. SRF will diesen Menschen eine Plattform bieten und ihnen für ihre unbezahlbare Arbeit Danke sagen, wie es in einer Mitteilung heisst. In der Sendung «Happy Day» am 2. Mai 2020 stelle SRF die neuen Heldinnen und Helden des Alltags ins Rampenlicht und zeige und würdige ihre wertvolle Arbeit.

Zum Auftakt der Aktion wird Radio SRF 1 noch einmal auf die letzten Jahre «Helden des Alltags» zurückblicken. Am Donnerstag, 20. Februar, zwischen 14 und 15 Uhr, erzählt Radiomoderator Adrian Küpfer von seinen persönlichen Highlights und ruft frühere Heldinnen und Helden live in der Sendung an. Am Freitag, 21. Februar, blickt die Radio-SRF-1-Sendung «Treffpunkt» zwischen 10 und 11 Uhr in die Zukunft und spricht darüber, wie Freiwilligenarbeit zukünftig aussehen soll.

Die Aktion «Helden des Alltags» wird seit 2011 durchgeführt – bislang auf Radio SRF 1. Damit will SRF Menschen würdigen, die sich in ihrer Freizeit freiwillig engagieren. (pd/cbe)