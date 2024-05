Superpowers: Neue Ideen für das Museumquartier Bern

Publiziert am 26.05.2024

Das Museumsquartier Bern im Kirchenfeld nimmt Fahrt auf. Am Freitag und Samstag fand der Superpowers Kultur-Hackathon statt. 70 Teilnehmende aus dem In- und Ausland, darunter auch Mitarbeitende aus den elf Institutionen und Anwohnende, entwickelten in neun Teams Ideen zu folgenden Fragestellungen: Wie finden Menschen über kreative Betätigung Zugang zu Wissen und Kompetenzen? Wie können das vielfältige Kulturgut und das kulturelle Gedächtnis in den Sammlungen (mit über zehn Millionen Objekten) sichtbar und wirksam werden? Wie kann der Schritt vom eigenen zum gemeinsamen Nachdenken und zum vielstimmigen Dialog gefördert werden?

In intensiven Prozessen und ganz unterschiedlichen Herangehensweisen entwickelten die neun Teams in Rekordzeit Prototypen neuer Kulturformate, wie es in einer Mitteilung heisst. Die interdisziplinären Teams, bestehend aus je fünf bis neun Teilnehmenden mit unterschiedlichen Hintergründen, schauten während den beiden Tagen hinter die Kulissen der elf Kultur- und Bildungsinstitutionen und tauschten ihre Ideen, ihre Standpunkte und ihr Wissen aus. Ziel der Teams war die Entwicklung eines kreativen Kulturformats, welches die Stärken des Museumsquartiers Bern nutzt, Neuland betritt und Menschen in Dialog bringen kann. (pd/ma)