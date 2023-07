An der diesjährigen Design Biennale Zürich, die vom 1. bis 19. September 2023 im Alten Botanischen Garten der Universität Zürich stattfindet, wird ein neuer Förderpreis lanciert. Der Talent Award by Swiss Re ist mit 5000 Franken dotiert.



Die Gewinnerin oder der Gewinner wird von den Ausstellungsbesuchenden aus fünf von einem Kuratorenteam nominierten Beiträgen ausgewählt. Dies teilten die Veranstalter am Dienstag in einer Medienmitteilung mit.



Die Design Biennale Zürich ist eine Plattform für experimentelles Design. Die Ausstellung im Alten Botanischen Garten UZH präsentiert 15 interaktive Designinstallationen sowie ein Rahmenprogramm, das Workshops, Führungen und anderen Anlässe umfasst. Das Motto der vierten Ausgabe, die heuer Teil der Zurich Design Weeks sein wird, ist "Shift" und beleuchtet Design im Wandel der Zeit. (pd/wid)