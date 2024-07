Publiziert am 30.07.2024

Das Locarno Film Festival vergibt in Zusammenarbeit mit dem Filmverleiher und Streamingdienst Mubi einen neuen Preis für vielversprechende Erstlingswerke, den «Mubi Award – Debut Feature». Dieser wird an einen Debütregisseur oder eine Debütregisseurin verliehen, dessen oder deren Film als Welt- oder internationale Premiere in der offiziellen Auswahl des Festivals gezeigt wird.

Der Preis ist mit 10'000 Franken dotiert und wird am 17. August im GranRex verliehen. Der Betrag soll laut einer Mitteilung vom Dienstag zu gleichen Teilen zwischen Regisseur und Produzent aufgeteilt werden.

Efe Çakarel, Gründer und CEO von Mubi, betont die Bedeutung des Preises für aufstrebende Filmemacherinnen und Filmemacher sowie deren kreative Visionen. Giona A. Nazzaro, Künstlerischer Leiter des Festivals, hebt hervor, dass die Zusammenarbeit mit Mubi neue Wege für das junge Filmschaffen eröffnet und die künstlerische Freiheit fördert.

Die Jury, bestehend aus dem marokkanischen Regisseur Khalil Benkirane, der finnischen Schauspielerin Alma Pöysti und der Make-up-Artistin Esmé Sciaroni, wird den Preis vergeben. Die Preisverleihung wird live auf der Website des Festivals übertragen.

Das 77. Locarno Film Festival findet vom 7. bis 17. August 2024 statt. (pd/cbe)