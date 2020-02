Zurich Pride: Neuer queerer Podcast für die Schweiz

Ob neue Lebensformen, Coming-out Geschichten oder ungewöhnliche Schicksale – der Zurich-Pride-Podcast stellt in einer ersten Staffel mit zehn Folgen die spannendsten queeren Menschen der Schweiz und ihre Lebenswege vor. So heisst es in einer Mitteilung.

Die erste Folge beschäftigt sich mit dem Thema: «Dank Samenspende sind wir eine Regenbogenfamilie». Sonja (39) und Leonie (29) sind seit über zehn Jahren ein Paar. Sie wünschen sich ein Kind. Doch wie? Leonie recherchiert alle medizinischen sowie rechtlichen Methoden und findet eine aussergewöhnliche Vorgehensweise, bei der beide Frauen gleichzeitig Mutter sein können. Wie diese Methode funktioniert, wie die Schwangerschaft verlief und warum sich nach der Geburt von Joshua die KESB eingeschaltet hat, erzählen sie dem Zurich-Pride-Podcast-Moderator Alexander Wenger.







Weitere Informationen finden sich auf der Webseite der Zurich Pride. (pd/lol)