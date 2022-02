Schweizer World News: Neues Format mit Beat Schlatter

Was haben das World Economic Forum (WEF) und ein Skilager gemeinsam? Beide Veranstaltungen wurden abgesagt und sorgen so in Davos für leidende Hoteliers. Und noch eine Gemeinsamkeit gibt es: «Das Niveau der Gespräche». Dies sagt Aussenreporter «Peter Schwander» auf dem fiktiven Newskanal «Schweizer World News».

Peter Schwander wird verkörpert von Kabarettist Beat Schlatter. Das Format «Schweizer World News» feierte am Mittwochabend Premiere auf nebelspalter.ch. Es soll von nun an wöchentlich – immer mittwochs – ausgestrahlt werden, heisst es in einer Mitteilung. Das Format sei «ein weiteres wichtiges Element im reichhaltigen Show-Angebot des Nebelspalters». (cbe)