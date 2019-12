Was kostet die Schweiz?: Neues Format mit Nicole Berchtold

In «Was kostet die Schweiz?» steht in jeder Folge ein typisch schweizerisches Lieblingsprodukt und dessen Preis im Fokus. Die Reihe zeigt, wie die Kosten und die Marge eines Produkts entstehen und sie blickt auf das Preis-Leistungs-Verhältnis für die Konsumentinnen und Konsumenten. Wer verdient daran, und wie viel? Bedeutet teuer automatisch auch besser? Und sind die Preise überhaupt gerechtfertigt? In der ersten Folge am Donnerstag, 16. Januar 2020, dreht sich alles um Schokolade, heisst es in einer SRF-Mitteilung.

Nicole Berchtold moderiert die Sendung. Sie führt das Publikum auf ihrer Recherche quer durch die Schweiz und bietet Einblicke in verschiedene Branchen und Industrien. Von Rohstoffen über die Herstellungs- und Lieferkosten und den Dienstleistungsumfang bis hin zu den Lohnkosten – mit Blick auf die Preisgestaltung testet die Moderatorin die Lieblingsprodukte der Schweizerinnen und Schweizer.

«Was kostet die Schweiz?» sei eine genussvolle und zugleich informative Reise durch die Schweizer Konsum- und Genusswelt – ab dem 16. Januar 2020 jeweils donnerstags um 21.05 Uhr auf SRF 1. (pd/cbe)