Publiziert am 04.06.2026

«ZFF Genuss Film» findet erstmals vom 30. September bis 2. Oktober 2026 statt. Presenting Partner ist die Destination Andermatt Swiss Alps, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Programm verbindet Dokumentar- und Spielfilme rund um das Thema Genuss mit einem Vier-Gang-Menü im Papiersaal. Die Filmvorführungen finden in den Arena Cinemas im Sihlcity statt.

Für die Küche gewonnen wurden André Kaiser (The Chedi Andermatt), Dominik Sato und Fabio Toffolon («The Japanese» by The Chedi Andermatt) sowie Valentin Sträuli (IGNIV Andermatt). Die kulinarische Infrastruktur verantwortet Niklas Oberhofer mit seiner Firma NoEvents. Das Abendprogramm umfasst zudem Talks mit den Köchen sowie einen After-Drink. (pd/cbe)