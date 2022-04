Radiofrau und Literaturkritikerin Esther Schneider lanciert Anfang Mai ihre Sendung «LiteraturPur» auf Sonum.fm und als Podcast. Das neue Audioformat bietet direkte Begegnungen mit zeitgenössischen Autorinnen und Autoren und ihren Neuerscheinungen. Der Augenmerk richtet sich auf Schweizer Literatur aus allen Sprachregionen, heisst es in einer Mitteilung.

«Ich erhoffe mir leidenschaftliche Gespräche über das Schreiben, die Lebens- und Phantasiewelten der Autorinnen und Autoren, und natürlich das mitgebrachte Buch», wird Esther Schneider, ehemalige Redaktionsleiterin Literatur bei Radio SRF, in der Mitteilung zitiert.

Seit der Abschaffung der Sendung «52 Beste Bücher» klaffe eine Lücke im Bereich Literatur am Schweizer Kulturhimmel, heisst es darin weiter. Mit «LiteraturPur» folgt nun ein Format, das das lange, persönliche Gespräch mit Autorinnen und Autoren wieder aufnimmt. «Ich bin überzeugt, dass es in der Lese-Community ein Bedürfnis dafür gibt», so Esther Schneider. Die erste Sendung startet Anfang Mai mit der Autorin Simone Lappert und ihrem Lyrikband «längst fällige verwilderung, gedichte und gespinste».

«Kulturstammtisch» mit Eric Facon

Neu kooperiert Sonum auch mit dem «Kulturstammtisch». In der seit über 10 Jahren bestehenden, ehemaligen Radiosendung, geleitet von Kultur- und Musikjournalist Eric Facon, diskutieren Nicoletta Cimmino, Mikael Krogerus, Balts Nill, Marcy Goldberg, Julia Kubik oder Nadja Zela, dazu kommen noch Gäste wie Manuel Stahlberger oder Gabriel Vetter. Das Themenspektrum der Gesprächsrunde ist breit, von einer Neubetrachtung der Kult-Serie «Twin Peaks», über die «Angst vor Jazz», hin zur Architektur von Hochhäusern. Die Sendung hat eine grosse Fangemeinde und ist seit 2020 als unabhängige Produktion unterwegs.

«Für mich ist Sonum.fm eine wunderbare Sache: eine Plattform für ausgesuchte Audio-Inhalte und von Fachleuten kuratierter Musik», sagt Eric Facon laut Mitteilung. Weitere Formate auf Sonum.fm sind in Planung.

Aufgrund des erfolgreichen Crowdfundings ist auch auf Produzentenseite das Interesse an der Plattform weiter gestiegen. Sonum strebt ein breites Qualitätsangebot an, das unterschiedliche Zielgruppen übers Ohr erreichen will. Bereits jetzt bietet Sonum ein einzigartiges Hörerlebnis für Audio, Podcasts und Streams im Internet. Ab Herbst gibt es zusätzlich exklusive Sendungen im Abo und über eine App. Einschalten und Hören - alles aus einem Guss. (pd/mj)