CH Media: Neues Talkformat mit Dominik Widmer

Publiziert am 21.08.2025

Am Sonntag, 24. August, erscheint die erste Folge von «Widmerei». Host Dominik Widmer spricht wöchentlich mit Gästen über Lebenswege, Erfahrungen und gesellschaftlich relevante Themen. Den Auftakt macht Moderatorin, Sängerin und Schauspielerin Sandra Studer.

Die Sendung ist als Podcast auf allen grossen Plattformen verfügbar. Radiohörerinnen und -hörer können Ausschnitte unter dem Titel «Widmerei – Sunntigmorge mit Gäscht» von 9 bis 11 Uhr auf den sechs CH-Media-Sendern Radio Argovia, Bern1, FM1, Pilatus, Radio 24 und Radio 32 hören.

«In der ‹Widmerei› geht es nicht um schnelle Statements, sondern um echte Gespräche – für tiefere Einblicke in die Themen, die Menschen bewegen», wird Dominik Widmer in einer Mitteilung zitiert. Redaktionell wird das Format von Produzentin Selina Urech betreut, unterstützt von den CH-Media-Zeitungsredaktionen. (pd/cbe)