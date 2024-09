SRF: «Neumatt» geht in die finale Staffel

In der dritten und letzten Staffel von «Neumatt» stellt sich Familie Wyss erneut den Herausforderungen der modernen Landwirtschaft, die ihren Betrieb bedrohen. Michi (Julian Koechlin) hat den Autounfall am Ende der zweiten Staffel überlebt. Um sich von der Trauer um den Tod seines Ex-Partners Döme abzulenken, stürzt er sich in die Arbeit. Mit seinem Geschäftspartner Oscar (Neu im Cast: Martin Vischer) will er einen Bio-Lieferservice ganz gross herausbringen. Dafür benötigt er die Unterstützung des Top-Investors Nic Olsson (Neuzugang mit internationalem Flair: Peter Mygind, bekannt aus «Dan Sommerdahl» und «Borgen»).

Sarah (Sophie Hutter) findet zeitgleich mit der «Nachtmilch» eine erfolgversprechende Nische für den Hof und gewinnt an Selbstvertrauen. Lorenz (Jérôme Humm) macht schwierige Zeiten durch, denn Jessie (Rumo Wehrli), die Mutter seines Kindes, lebt jetzt offen als Mann. Katharina (Rachel Braunschweig) trifft auf ihre Jugendliebe und arbeitet den Suizid ihres Mannes Kurt auf. Wie gelingt es der Familie Wyss, ihr Erbe in eine tragfähige Zukunft zu bringen?



Die achtteilige finale Staffel von «Neumatt» wurde wieder unter der Leitung von Showrunnerin Marianne Wendt entwickelt und in Koproduktion mit Zodiac Pictures Ltd. produziert. Regie führten Bettina Oberli (bekannt für Filme wie «Die Herbstzeitlosen» und «Wanda, mein Wunder oder die Miniserie «Emma lügt») und Cosima Frei («Seitentriebe»).

Das Serienfinale startet am Sonntag, 13. Oktober 2024, und wird jeweils in Doppelfolgen (ab 20.05 Uhr) wie folgt auf SRF 1 ausgestrahlt. Alle acht Folgen werden zudem auf Play Suisse verfügbar sein. (pd/wid)