Bundesamt für Kultur: Neun Filmfestivals werden unterstützt

Das Bundesamt für Kultur (BAK) wird mit neun Filmfestivals Leistungsvereinbarungen für die Jahre 2022 bis 2025 abschliessen. Die Unterstützung für Festivals von nationaler und internationaler Ausstrahlung beträgt vier Millionen Franken pro Jahr. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 18 Prozent für die kommenden vier Jahre, wie sie in der Kulturbotschaft 2021-24 vorgesehen ist.

Elf Festivals haben sich in einer öffentlichen Ausschreibung um Strukturbeiträge beworben, wie das BAK am Donnerstag mitteilt. Die Gesuche wurden von fünf Expertinnen und Experten geprüft. Ihre Beurteilung erfolgte gemäss den in der Ausschreibung festgelegten Kriterien: Einzigartigkeit und Qualität der Programme; Unabhängigkeit, Kontinuität und Professionalität der Organisation; Nationale und internationale Ausstrahlung; Weiterentwicklungsstrategie, Digitalisierung, Mittelverwendung; Promotion des Schweizer Filmschaffens; Diversität und Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen.

Gestützt auf die Bewertungen der Expertinnen und Experten hat das BAK Strukturbeiträge für neun Festivals beschlossen. Besonders gewichtete es dabei die Bewertungen zur nationalen und internationalen Ausstrahlung und zur Promotion des Schweizer Filmschaffens sowie die Bewertungen zum Umgang mit der Digitalisierung und den Massnahmen zur Förderung von Diversität und Nachhaltigkeit. Alle neun unterstützen Festivals wurden bereits bisher vom BAK unterstützt.

Mit den nachfolgenden Festivals wird das Bundesamt für Kultur eine Leistungsvereinbarung für die Jahre 2022 bis 2025 abschliessen: Locarno Film Festival 1'73 Millionen Franken/Jahr; Visions du Réel, Nyon 570'000 Franken/Jahr; Solothurner Filmtage 460'000 Franken/Jahr; Zurich Film Festival 440'000 Franken/Jahr; Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 170'000 Franken/Jahr; Festival International de Films de Fribourg 170'000 Franken/Jahr; Internationale Kurzfilmtage Winterthur 170'000 Franken/Jahr; Neuchâtel International Fantastic Film Festival 170'000 Franken/Jahr und Geneva International Film Festival 120'000 Franken/Jahr. (pd/cbe)