SRF: Nicole Vögele erhält Menschenrechts-Filmpreis

Frank Bodin

Diskussionen um Balenciaga-Shirt

Diskussionen um Balenciaga-Shirt

An einem Anlass in Arosa ist der Werber wegen des Outfits aufgefallen. «Das ist keine Provokation», so Bodin.

An einem Anlass in Arosa ist der Werber wegen des Outfits aufgefallen. «Das ist keine Provokation», so Bodin.