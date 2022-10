Bewegte, farbenfrohe Formen zieren als Rahmen Titelseite und ausgewählte Seiten der NZZ-Samstagsausgabe. Sie wurden von der Schweizer Videokünstlerin Pipilotti Rist geschaffen, heisst es in einer Mitteilung. Die Formen seien eng verbunden mit dem Layout und dem Satzspiegel der Zeitung: So verändere sich etwa die Farbe der Abbildungen in der Zeitung dort, wo der Rahmen sie durchziehe.

Mit der Gestaltung der NZZ bringt Pipilotti Rist zugleich das Thema Re- und Upcycling zum Ausdruck, indem die NZZ einmal ganz anders verwendet werden kann. Die von ihr gestalteten Seiten sollen nach der Lektüre als Tischsets ein Zweitleben führen können.

Im Interview erklärt die Künstlerin, wie die Idee entstanden ist: «Ich liebe Tischsets und bin gleichzeitig eine Wiederverwendungsfetischistin. Zudem sind Zeitungen sehr hygienisch. Unser Vater Walter half als Hausarzt auch bei Spontangeburten und verwendete mangels sauberer Tücher im Notfall eine frische Zeitung, um ein Neugeborenes hinzulegen, bevor er die Nabelschnur durchschnitt.» (pd/wid)