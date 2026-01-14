Watson: Olivia El Sayed wird Bloggerin

Publiziert am 14.01.2026

In ihrem Blog verarbeitet El Sayed nächtliche Gedanken zu Alltag, Familie und mentaler Belastung – von DH-Terminen über Kinderbetreuung bis zur Selbstfürsorge. «Endlich gibt es einen schönen Platz, um all die Gedanken zu sortieren, die mich nachts umtreiben», wird die Autorin in einer Mitteilung zitiert. Sie freue sich auf den Austausch mit der Watson-Community.

El Sayed ist neben ihrer literarischen Tätigkeit auch als Veranstalterin der Frauenpartyreihe Mum'n'Bass aktiv und zurzeit mit ihrem Bühnenprogramm «0814 — Leben am Durchschnitt» auf Schweizer Tournee. Watson-Chefredaktorin Nadine Sommerhalder schätzt an ihr besonders die Fähigkeit, relevante Themen «mit einer Leichtigkeit niederzuschreiben, die unterhält und doch nachhallt». Die erste Ausgabe von «Nachtschicht» ist ab dem 15. Januar auf watson.ch verfügbar. (pd/spo)