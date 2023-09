Gemeinsam lancieren Verbände der Schweizer Filmbranche ein neues Online-Newsportal für das Schweizer Film- und Serienschaffen. Imagique soll eine enge Beziehung zum einheimischen Publikum aufbauen, indem über neue und alte Filme, aber auch über Serien berichtet wird und dabei die Menschen dahinter und ihre Berufe ins Zentrum gestellt werden, heisst es in der Mitteilung.

Imagique ist vor Ort, wenn der Dreh startet, erzählt Hintergrundgeschichten über die Menschen, die an diesen Projekten beteiligt sind und lässt das Publikum schon früh am Entstehungsprozess teilhaben. Audiovisuelles Schaffen löst seit jeher eine Faszination aus, nimmt Menschen mit in eine andere Welt, informiert, begeistert und regt zum Denken und Fühlen an. Imagique will auch hinter den Vorhang blicken, indem es Film-Berufe vorstellt und dabei die Menschen ins Zentrum stellt. Dem Publikum soll die Möglichkeit geboten werden, persönlich auf Filmsets dabei zu sein, über Filmplakat-Varianten abzustimmen oder Festivalpässe und Tickets zu gewinnen, um selber über den roten Teppich zu schreiten.

Bereits eine im Jahr 2020 erarbeitete Machbarkeitsstudie in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern hat aufgezeigt, dass sich das Publikum aller befragten Altersklassen mehr Präsenz des Schweizer Filmes wünscht. Imagique will als spezialisierte News-Plattform helfen die Wahrnehmung des Schweizer Filmes zu verstärken.

Als Kooperationspartnerin hat Cinergy die neue Webseite auf ihrer bestehenden Plattform cineman.ch umgesetzt. Imagique tritt jedoch mit eigenem Namen und als eigenständige Marke auf. Sie betreibt eine eigene Redaktion und kuratiert ihre Inhalte unabhängig. Imagique ist mit Unterstützung des Bundesamts für Kultur und der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich im Rahmen des Programms «Transformationsprojekte» der Covid-Finanzhilfen entstanden und wird von den Schweizer Film- und Audiovisionsverbänden getragen. Die Webseite ist seit einigen Tagen online. Mehrmals pro Woche werden neue News publiziert. (pd/wid)