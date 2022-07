30 Jahre Andrea Berg: Openair im Zeichen der deutschen Sängerin

Andrea Berg, die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chartgeschichte, feiert ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum mit einer grossen Sommer-Open-Air-Party der Extraklasse. Vor 15'000 Fans in der ausverkauften Arena in Aspach in Deutschland, ihrer langjährigen Heimspiel-Konzertbühne, präsentiert die Künstlerin bekannte und neue Hits. Dies schreibt SRF in seinem Medien-Newsletter.

Internationale und nationale Weggefährten, Musikkolleginnen und Freunde sollen für einen «unvergesslichen Abend mit herrlichen Überraschungen, emotionalen Rückblicken und einer gigantischen Bühnenshow» sorgen. Durch den Abend führt Moderator Giovanni Zarrella, wie es weiter heisst.

Mit dabei sind unter anderen: Beatrice Egli, DJ Bobo, Vanessa Mai, Johnny Logan, Al Bano, Maite Kelly, Semino Rossi, Florian Silbereisen, DJ Ötzi, Nino de Angelo, Kerstin Ott, Nik P. und Die Höhner. «30 Jahre Andrea Berg» ist eine Koproduktion von ZDF, SRF und ORF. (pd/tim)

Ausstrahlung: Samstag, 6. August 2022, 20.10 Uhr, SRF 1