«Zürich liest’22» wurde am Sonntag nach über 200 Veranstaltungen in der ganzen Stadt Zürich und im Kanton Zürich beendet. Die Festivalleitung zog ein überaus positives Fazit, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit über 200 Veranstaltungen, mehr als 350 beteiligten Autorinnen, Moderatoren und Künstlerinnen an über 100 Veranstaltungsorten wurde die zwölfte Ausgabe von Zürich liest vom 26. bis 30. Oktober zu einem Fest des Buches und der Literatur mit Tausenden Besuchern.

Zu den Highlights des Festivals gehörten die begeisternden Auftritte von Alice Schwarzer, Donna Leon, Senthuran Varatharajah, JJ Bola, Calla Henkel, Francis Seeck oder Rüdiger Safranski. In Tramfahrten mit der VBZ, Lesungen auf dem Schiff, Stadtrundgängen sowie einer Aktion des Vorlesecoiffeurs Danny Beuerbach auf dem Grossmünsterplatz wurde das Lesen in der ganzen Stadt sichtbar.

Viele Veranstaltungen waren bereits im Vorfeld ausverkauft. Die Festivalleitung, Martin Walker und Arlette Graf, zeigt sich höchst erfreut: «Wir sind froh darüber, dass das Publikum sich wieder ausgehfreudig und literaturinteressiert zeigt und einmal mehr beweist, dass Zürich eine Buchstadt ist. Auffällig war in diesem Jahr, dass auch ein jüngeres Publikum zahlreich erschienen ist.»

Zürich liest’23 findet vom 25. Bis 29. Oktober statt. (pd/wid)