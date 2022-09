Todesfall: Oscar-Preisträgerin Louise Fletcher gestorben

Die Oscar-Preisträgerin Louise Fletcher ist tot. Die US-Schauspielerin, die 1976 die böse Oberschwester Ratched im Kultfilm «Einer flog über das Kuckucksnest» spielte, starb im Alter von 88 Jahren in ihrem Haus in Südfrankreich. Das teilte ihre Familie mit.

Fletscher war für ihre Rolle in diesem Film mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden. Ihre Schauspielkarriere erstreckte sich über mehr als sechs Jahrzehnte.

Sie spielte in zahlreichen Filmen und Fernsehserien mit. Sie hatte eine wiederkehrende Rolle in der Science-Fiction-Serie «Star Trek: Deep Space Nine» und wurde für ihre Gastrollen in den Serien «Picket Fences – Tatort Gartenzaun» und «Die himmlische Joan» 1996 und 2004 für den Emmy nominiert.

Fletcher war 1934 als Tochter gehörloser Eltern in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama geboren worden. In ihrer Dankesrede für den Oscar dankte sie ihren Eltern in Gebärdensprache für deren Unterstützung. Ihre letzte Rolle spielte sie laut der Filmdatenbank IMDB 2017 in der Netflix-Serie «Girlboss». US-Medien zufolge hinterlässt sie zwei Söhne. (sda/afp/cbe)