Die Helene Fischer Show: Paola Felix kehrt zurück auf die Showbühne

In der «Helene Fischer Show», die am 25. Dezember ab 20.05 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt wird, gibt es ein Wiedersehen mit Paola Felix. Sie kehrt als Sängerin zurück auf die grosse Showbühne und wird gemeinsam mit Helene Fischer ihren Hit «Blue Bayou» singen, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Felix war von 1980 bis zu seinem Tod im Jahr 2012 mit Kurt Felix verheiratet, mit dem sie von 1983 bis 1990 die Fernsehsendung «Verstehen Sie Spass?» moderierte. Mit der deutschen Aufnahme von «Blue Bayou» – einem Lied von Roy Orbison – hatte Felix 1978 einen ihrer grössten kommerziellen Erfolge.

In der Weihnachtsshow erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer auch sonst «ein abwechslungsreiches Programm aus viel Musik, spektakulärer Artistik, besonderen Inszenierungen», wie SRF weiter schreibt. Die Entertainerin Helene Fischer hat laut Mitteilung «jede Menge nationale und internationale Musikgäste» in die Düsseldorfer Messehalle eingeladen, die gemeinsam mit ihr «noch nie dagewesene Duette» präsentieren und für «jede Menge Gänsehautmomente» sorgen werden.

Angekündigt haben sich Hollywoodstar Kiefer Sutherland, Popstar Luca Hänni, Mr. «Despacito» Luis Fonsi, Italiens Superstar Eros Ramazzotti, die Schlagerpowerfrauen Maite Kelly, Michelle und Kerstin Ott, die Comedians Olaf Schubert und Martin Schneider, Schauspieler Florian David Fitz, Rockstimme Ben Zucker, Magier Farid, Newcomer Eli, Österreichs Durchstarterin Ina Regen, Performancekünstler Blondy, Gesangstalent Philias Martinek, die Akrobaten von Zurcaroh sowie Soulmusiker Stefan Gwildis, der gemeinsam mit dem Gebärdenchor HandsUp auftreten wird.

«Die Helene Fischer Show» ist eine Produktion des ZDF in Kooperation mit SRF und ORF. (pd/cbe)