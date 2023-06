Club-Sommerserie: Parteispitzen schwingen den Kochlöffel

Statt ihr eigenes politisches Süppchen zu kochen, spannen Politikerinnen und Politiker in der fünfteiligen «Club»-Sommerserie parteiübergreifend zusammen und bekochen sich gegenseitig. Gelingt dies ohne politischen Zwist und trotz unterschiedlicher Weltanschauungen? Oder beginnen die Differenzen bereits beim Einkaufen? Barbara Lüthi und Mario Grossniklaus moderieren die Serie.



Welche Rezepte braucht es, um Privatleben, Ämtli und Politik im Wahljahr unter einen Hut zu bringen? Und wie kann der Politik wieder das gelingen, was ansonsten Nationalgerichten zugeschrieben wird – zu einen, anstatt zu spalten? Die Diskussion geht weiter am Küchentisch. Gegessen wird zusammen mit Menschen, die einen Bezug zum jeweiligen politischen Sendethema aufweisen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zum Auftakt der «Club»-Sommerserie (Dienstag, 11. Juli, 22.25 Uhr, SRF 1) treten die Parteispitzen an zum Kochduell. Wem gelingt es besser, ein Menü zu kochen, das die Schweiz repräsentiert? Das Koch-Team SP, FDP und GLP: Mattea Meyer (Co-Präsidentin SP), Thierry Burkart (Präsident FDP) und Jürg Grossen (Präsident GLP). Das Koch-Team Die Mitte, Grüne und SVP: Gerhard Pfister (Präsident Die Mitte), Balthasar Glättli (Präsident Grüne) und Marco Chiesa (Präsident SVP).

Das Thema der zweiten Folge eine Woche später heisst Klima und Ernährung. Die Aufgabe der Politikerinnen und Politiker ist es, ein nachhaltiges Menü zu kochen. Doch was heisst Nachhaltigkeit und wo beginnt Bevormundung? Das Koch-Team zum Thema Nachhaltigkeit und Klima: Markus Ritter (Nationalrat Die Mitte/SG), Meret Schneider (Nationalrätin Grüne/ZH) und Mike Egger (Nationalrat SVP/SG).

Wie bekommt man die steigenden Gesundheitskosten in den Griff? Gesundes Essen mag dabei ein Puzzleteil sein. Doch weitere Ideen aus der Politik sind gefordert, um überarbeitetes Gesundheitspersonal und überstrapazierte Haushaltskassen zu entlasten. Gelingt es in kurzer Zeit, ein nachhaltiges Menü zu kochen? Das Koch-Team zum Thema Gesundheit: Katharina Prelicz-Huber (Nationalrätin Grüne/ZH), Josef Dittli (Ständerat FDP/UR) und Mathias Bregy (Fraktionschef Die Mitte).

Gelingt Aussenpolitikerinnen und -politikern der Blick über den Tellerrand auch angesichts des Krieges in Europa, massiven Fluchtbewegungen und zunehmend angespannten Beziehungen zu den Nachbaren? Und gilt es, die Neutralität und die Rolle der Schweiz in der Welt neu zu interpretieren? Das Koch-Team zum Thema «Die Schweiz und die Welt»: Roland Rino Büchel (Nationalrat SVP/SG, Mitglied Aussenpolitische Kommission), Fabian Molina (Nationalrat SP/ZH, Mitglied Aussenpolitische Kommission) und Corina Gredig (Nationalrätin GLP/ZH).

Die erneute Rettung einer Schweizer Grossbank heizt die Debatte um die soziale Gerechtigkeit in der Schweiz an. Ist der Kuchen gerecht verteilt? Wie kann es gelingen, dass sich kein Mensch in der Schweiz Gedanken darüber machen muss, genügend Essen auf den Tisch zu bekommen? Das Koch-Team zum Thema Armut und Reichtum: Jacqueline Badran (Nationalrätin SP/ZH), Andri Silberschmidt (Nationalrat FDP/ZH) und Melanie Mettler (Nationalrätin GLP/BE).

Die letzte Folge der «Club»-Sommerserie wird am Dienstag, 15. August, ausgestrahlt. (pd/cbe)