Gesundheits-Podcast: Patrick Hässig moderiert neuen Pflegefach-Talk

OdA Gesundheit Zürich, der Branchenverband für die Berufsbildung im Gesundheitswesen des Kantons Zürich, lanciert einen neuen Podcast. Der ehemalige Radiomoderator und heutige Pflegefachmann HF Patrick Hässig präsentiert: «Einsatz Gesundheit –Der Talk».

In diesem neuen, monatlichen Talk-Podcast sollen bekannte und unbekannte Menschen aus dem Pflegebereich zu Wort kommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie erzählen von ihren Erfahrungen und Erlebnissen in der Schweizer Gesundheitsbranche und geben einen direkten Einblick in einen Beruf, der aktuell wie kein zweiter im Fokus steht.

In der ersten Folge spricht Patrick Hässig mit dem Schweizer Sänger Michael von der Heide. Der 49-Jährige ist ausgebildeter Pflegefachmann HF und zurück inseinem Beruf. Von der Heide arbeitet Teilzeit in einem Pflegeheim in Zürich: «Ich wollte schon als junger Mensch etwas Sinnvolles, Wertvolles machen und habe mich deshalb für eine Ausbildung in der Pflege entschieden.»

Im Podcast spricht er über seine Vorliebe für Nachtschichten, zu wenige Männer in Pflegeberufen und sein besonderes Verhältnis zu Demenzkranken. Ausserdem erzählt von der Heide humorvolleAnekdoten, wie es sie nur in der Pflege geben kann.

Die erste Folge von «Einsatz Gesundheit –Der Talk» gibt es hier oder auf Spotify. (pd/wid)