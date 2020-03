Roger Schawinski: Persönlicher Radiotalk mit dem Ehepaar

Fast ein Vierteljahrhundert sind die beiden verheiratet: Gabriella Sontheim und Roger Schawinski. Am Montag, 23. März 2020, wird nun die letzte Ausgabe der Talksendung «Schawinski» ausgestrahlt. Zieht sich Roger Schawinski jetzt schrittweise ins Private zurück? Und was sagt seine Frau dazu? Die beiden geben bei Moderatorin Daniela Lager einen Einblick.

Er hätte die Talkshow «Schawinski» gerne weitergeführt, das gibt Roger Schawinski unumwunden zu. Wo andere geschmeidige Abgangsmitteilungen von ihren Pressesprechern formulieren lassen, zeigt er Gefühle. Was treibt ihn weiterhin an? Welche Prioritäten setzt er für den Lebensabend – diese Formulierung dürfte ihm kaum gefallen, auch mit 74 Jahren nicht. Und wie sieht seine persönliche Zwischenbilanz als Privatmann, Ehemann, Vater und Unternehmer aus? Lager fragt nach bei Roger Schawinski und bei seiner Frau Gabriella Sontheim, die Schawinskis Gesprächssendung «TalkTäglich» bei TeleZüri damals als Produzentin mitgestaltet und eine eigene Sendung moderiert hatte.

Sontheim war in jungen Jahren ein Studium verwehrt worden – Jahre später holte sie dies nach. Die ausgebildete Lehrerin studierte an der Universität Zürich Erziehungswissenschaften. Heute ist sie Dozentin und hat ein Projekt entwickelt, das Kinder aus bildungsfernen Familien beim Übertritt in die Oberstufe begleitet. Ihr Lebenslauf liest sich in jungen Jahren wie ein wilder Ritt einer Sinnsuchenden: Sie lebte in Pune, Indien und in Oregon, USA als Sannyasin in der Gemeinschaft des Gurus Bhagwan und führte später im amerikanischen Santa Fe eine Boutique mit selbst entworfenen Kleidern.

Die Radio-SRF-1-Talksendung «Persönlich» kommt am Sonntag, 15. März 2020, ab 10 Uhr live aus dem KKL Luzern. Die Veranstaltung kann nur mit Anmeldung besucht werden und ist bereits ausgebucht. (pd/cbe)