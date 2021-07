SRF 3: Peter Schneider geht in Frühpension

Der tägliche Irrsinn bei der Zeitungslektüre – schonungslos vor Augen geführt. Mit der «anderen Presseschau» hat Peter Schneider die Hörerinnen und Hörer von Radio SRF rund drei Jahrzehnte lang täglich pünktlich um 8:50 Uhr unterhalten, wie SRF im werktäglichen Newsletter schreibt.

«Mit spitzer Zunge hat er in eigener Sprache und unverkennbarem Stilmittel satirisch kommentiert, was in der Medienwelt geschrieben wurde. Stets pointiert und geistreich, immer humorvoll und gerne auch bissig», so SRF.

Peter Schneider lässt sich wie folgt zitieren: «Vor dreissig Jahren habe ich natürlich nicht daran gedacht, dass dieses Format sich so lange halten würde. Es ist ja doch immer eine ziemlich persönlich geprägte Abrechnung mit dem Weltgeschehen und seiner Darstellung in der Presse – und später auch in den sozialen Medien – gewesen. Andererseits ist es aber auch ein Format, das man im Prinzip ewig weiterführen könnte. In die Presse zu schauen, ist eine Sisyphos-Arbeit. Genau darum aber habe ich beschlossen, dass es irgendwann auch mal gut sein muss, weil es eben kein ‹natürliches› Ende dafür gibt. Aber, wie Camus geschrieben hat: ‹Man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.› Und jetzt auch noch als einen pensionierten.»

Roland Wehrli, Co-Leiter Radio SRF 3: «Natürlich wussten wir, dass Peter seine Presseschau nicht endlos produzieren wird. Nun, wo das Ende naht, ist es aber trotzdem schwer vorstellbar, dass wir bald keine ‹andere Presseschau› mehr hören werden. SRF 3 verliert eine Institution, die man nicht ersetzen kann und mit Peter Schneider nicht nur den Grandseigneur der Satire, sondern auch einen lieben Kollegen.»

Radio SRF 3 wird ab Montag, 5. Juli 2021, täglich zurück auf Peter Schneiders Hörkolumnen blicken – mit Archivbeiträgen, Anekdoten und Würdigungen. Seine letzte Presseschau wird Peter Schneider am Freitag, 9. Juli 2021, zum Besten geben (live, 8:50 Uhr, Radio SRF 3). Zum Abschied ist er dann am Montagabend, 12. Juli 2021, noch in der Talk-Sendung «Focus» bei Moderator Hannes Hug zu Gast (20.00 Uhr, Radio SRF 3). Als Erzähler im Krimi-Hörspiel «Maloney» wird Peter Schneider weiterhin auf SRF 3 zu hören sein. (pd/lol)