Baba Shrimps: Pizzalieferung mit Live-Musik zum EP-Launch

Baba Shrimps kehrt mit einer neuen EP zurück, die am 1. März nach einer längeren Bandpause veröffentlicht wird. Dafür hat sich die Indie-Band zusammen mit der Werbeagentur Brinkertlück Schweiz etwas Besonderes ausgedacht, sodass der EP-Launch gebührend gefeiert wird. Am Freitag, 23. Februar, haben Fans die Möglichkeit, über Uber Eats bei Con Gusto eine Pizza zu bestellen. Und zwar eine Pizza mit Baba Shrimps live dazu. Mit etwas Glück werden Baba Shrimps die Gewinner direkt zuhause besuchen, die Pizza abliefern und live zwei bis drei Songs aus ihrer neuen EP performen, heisst es in der Mitteilung.



Uber Eats zeigt sich erfreut über die Aktion: «Über unsere Platformen werden viele Köstlichkeiten nach Hause zu den Menschen gebracht. Und eine Band, die Baba Shrimps heisst, passt da natürlich perfekt rein. Die liefern wir sehr gerne aus. Wir

freuen uns also auf diese Aktion und hoffen, dass wir somit auch etwas zur Bekanntheit dieser tollen Schweizer Band beitragen können», wird Gal Rowienski, Senior Operations Manager bei Uber Eats, zitiert.



«Wir freuen uns wahnsinnig, unsere Fans wiederzusehen und ihnen unsere brandneue Musik zu präsentieren», sagt Adrian, Leadsänger von Baba Shrimp. Und heutzutage muss man neue Wege gehen, um sich als Band zu präsentieren. Diese Aktion gemeinsam mit Uber Eats gibt uns dafür die Möglichkeit.»



Die EP von Baba Shrimps wird ab dem 1. März auf allen digitalen Platformen erhältlich sein. (pd/wid)