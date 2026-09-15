Kafi am Freitag: Podcast erhält neuen Namen

Publiziert am 15.09.2026

Sie haben sich längst mehr zu sagen als nur einmal pro Woche: Kafi Freitag und Judith Wernli machen aus ihrer bisherigen Konstellation nun auch offiziell ein gemeinsames Format. Aus «Kafi am Freitag» wird «Kafi / Wernli». Nach der Auflösung von Zivadiliring dürfte «Kafi / Wernli» nun der erfolgreichste Frauenpodcast im heissumkämpften Podcastmarkt sein.

Damit ist auch Schluss mit der bisherigen Rollenverteilung. Judith Wernli, bekannte SRF-3-Moderatorin, ist nicht länger der Dauergast bei Kafi Freitag, sondern gleichberechtigte Co-Host. Das neue Duo-Branding bekommt einen neuen Namen und ein neues Cover.

Tabulose Gesprächsführung

Am Erfolgsrezept werde allerdings nicht gerüttelt. Kafi Freitag, Zürcher Coachin und ADHS-Expertin, und Judith Wernli, versierte Radiostimme, wollen weiterhin so reden wie ihnen der Schnabel gewachsen sei, radikal ehrlich, pointiert, manchmal provokativ – und vor allem komplett ungeskriptet. So wird der Podcast auch weiterhin ungeschnitten veröffentlicht. Was gesagt werde, bleibe gesagt, so die Devise.

Dabei trifft Kafis laute, herrlich unbescheidene Art auf Judiths schlagfertige Professionalität. Gesprochen wird auch weiterhin über mentale Gesundheit, Beziehungen, gesellschaftliche Rollenbilder und alles, was das Leben sonst noch an Zumutungen bereithält. Dabei wollen die beiden Moderatorinnen auch Tabuthemen nicht ausser Acht lassen.

Liveauftritt im Zürcher Kaufleuten

Dass das Konzept auch vor Publikum funktioniert, ist längst bewiesen. Gleich fünf Live-Shows waren ausverkauft – unter anderem im Kaufleuten Zürich, im Bierhübeli Bern, im Südpol Kriens und in der Aeschbachhalle Aarau. Die Premiere unter dem neuen Namen findet am Montag, 23. November, im legendären Klubsaal des Zürcher Kaufleuten statt. Der Vorverkauf wurde soeben eröffnet. (ma)