FH Graubünden: Somedia-Volontariat wird Teil des Studiums

Publiziert am 27.10.2026

Die Fachhochschule Graubünden (FHGR) bietet ab dem Herbstsemester 2027 im Bachelorstudium Multimedia Production ein praxisintegriertes Bachelorstudium (PiBS) an. Das teilte die FHGR am Dienstag mit. Partnerin ist das Bündner Medienunternehmen Somedia. Das Modell richtet sich an Personen mit gymnasialer Maturität. Regulär müssen sie vor Studienbeginn mindestens ein Jahr Berufspraxis in einer verwandten Branche nachweisen.

Mit dem PiBS dauert die Ausbildung vier statt drei Jahre. Nach dem ersten Studienjahr arbeiten die Studierenden ein Jahr als Volontärinnen und Volontäre bei Somedia. Gemäss der Studienwebsite tun sie das in einem Vollzeitpensum. Sie produzieren dabei unter anderem Audio-, Video- und Newsbeiträge. Danach schliessen sie das Studium in zwei weiteren Jahren ab. Das Modell gibt es nur im Vollzeitstudium in Chur. Am zweiten Standort Bern gibt es kein PiBS. Die FHGR führt den Studiengang gemeinsam mit der Hochschule der Künste Bern (HKB) der Berner Fachhochschule.

Studienleiterin Ulrike Mothes betont, dass Studium und Berufspraxis unter dem Dach desselben Medienhauses verknüpft würden. Sie sieht im PiBS ein Mittel, junge Leute für die lokale Medienbranche zu gewinnen und zu halten. Für Somedia sei es «eine Investition in die Zukunft», lässt sich Joachim Braun, Leiter der Chefredaktion und Geschäftsführer Medien, in der Mitteilung zitieren. Das Medienhaus wolle angehende Medienschaffende früh fördern.

Die FHGR bietet das PiBS bereits in sechs Studiengängen aus Ingenieurwesen und Informatik an. Mit Somedia arbeitet die Multimedia-Ausbildung schon heute zusammen: Anfang 2026 strahlte TV Südostschweiz die von Studierenden produzierte Reihe «Medienmacher:innen» aus. (pd/nil)