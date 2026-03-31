Zivadiliring: Podcast-Trio geht getrennte Wege

Publiziert am 31.03.2026

«Wir haben festgestellt, dass wir unterschiedliche Vorstellungen von der Weiterentwicklung des Podcasts Zivadiliring haben», lassen sich die drei Hosts in einer Mitteilung vom Dienstag zitieren. Sie hätten das Projekt über die vergangenen Jahre mit Leidenschaft, Energie und persönlichem Engagement aufgebaut. «Wir sind dankbar für alles, was wir gemeinsam geschaffen haben, und für die vielen Menschen, die uns begleitet haben», so Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic.

Der Podcast war 2021 bei SRF gestartet und hatte sich schnell zu einem der meistgehörten Podcasts der Schweiz entwickelt. Anfang 2025 hatte SRF die auslaufenden Verträge mit den drei Hosts nicht verlängert – als Grund nannte das Medienunternehmen neue Bestimmungen zu kommerziellen Aktivitäten von Mitarbeitenden (persoenlich.com berichtete). Seither produzierten die drei Frauen Zivadiliring eigenständig weiter.

Die geplante Frühlingstour mit fünf Shows in Basel, Zürich und Bern findet statt – allerdings ohne Gülsha Adilji, die aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen kann. Die verbleibenden Auftritte werden von Maja Zivadinovic und Yvonne Eisenring gehostet. «Dieser Entscheid fällt mir unglaublich schwer und ich bin sehr traurig, nicht dabei sein zu können», wird Adilji zitiert.

Zum Abschluss richtet das Trio einen Dank an die Community: «Zivadiliring war für uns ein Herzensprojekt: intensiv, laut, lustig, ehrlich und mit unzähligen Geschichten, Lachern und Momenten, die wir nie vergessen werden.» (pd/cbe)