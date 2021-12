Tamedia

Podcast über Frauen, die Schlagzeilen machen

Annik Hosmann und Priska Amstutz sprechen in «Tages-Anzeigerin» über Frauen, die in der Politik oder in der Wirtschaft etwas bewegen.

Die Podcast-Macherinnen Annik Hosmann und Priska Amstutz. (Bild: zVg)