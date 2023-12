Hassrede

Politik und Behörden sorgen sich wegen Drohungen

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat am Montag zu einem runden Tisch zum Thema Hassrede (Hate Speech) in der Schweizer Politik eingeladen. Auslöser war eine Häufung von Anfeindungen gegen Politikerinnen und Politiker in den letzten Monaten.

Hass und Drohungen könnten dazu führen, dass sich Politikerinnen und Politiker aus der öffentlichen politischen Debatte zurückziehen: Justizministerin Baume-Schneider. (Bild: Keystone/Alessandro della Valle)