Peter Hossli: Politreporter talkt bei «Persönlich»

Peter Hossli ist in einem Lebensmittelgeschäft aufgewachsen, sein Vater war Metzger und Kaufmann im Kanton Aargau. Schon früh wollte Hossli Journalist werden. Als Gymnasiast reiste er jeweils extra nach Deutschland, um den druckfrischen «Spiegel» zu kaufen. Und kam deswegen hin und wieder zu spät in die Schule.

Bald wurde Hossli Korrespondent in den USA und reiste für seine Reportagen in alle Herren Länder. Er traf in Kuba Fidel Castro, erlebte 9/11 live vor Ort in New York und begleitete Flüchtlinge auf der Balkanroute. «Ja, manchmal hat meine Partnerin schon gesagt: Musst du schon wieder weg?», wird Hossli in einer SRF-Mitteilung zitiert.

Hossli war bis 2017 Chefautor der Blick-Gruppe (persoenlich.com berichtete). Der heute freie Journalist gibt in seinem neuen Buch «Die erste Miete ging an die Mafia» Einblicke in das Reporterhandwerk.

Abenteurer Hossli ist zu Gast in der Sendung «Persönlich» auf Radio SRF 1. Moderatorin Sonja Hasler trifft den 49-Jährigen in der Lokremise St. Gallen zum Gespräch, zusammen mit Ruth Ospelt, Präsidentin des Fussballclubs Vaduz. Die Gesprächssendung wird am Sonntag, 27. Januar, live gesendet. Der Eintritt ist frei, Türöffnung ist um 9 Uhr, Beginn der Sendung um 10 Uhr. (pd/cbe)