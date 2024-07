ESC 2025: Pro-Komitee «Züri isch ESC» gegründet

Publiziert am 15.07.2024

Als Zeichen des Zusammenhalts, der Solidarität und der Unterstützung für den Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Zürich schliessen sich Organisationen und Persönlichkeiten der Stadt zusammen und gründen das Pro-Komitee «Züri isch ESC». Dies heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Die Komiteemitglieder wollen den ESC und alle Gäste in Zürich mit offenen Armen willkommen heissen und unterstützen die Kandidatur Zürichs aus Überzeugung. Dieser Schritt erfolge als Antwort auf das angekündigte Referendum gegen die Austragung des ESC in Zürich.

Das neu gegründete Unterstützungs-Komitee «Züri isch ESC» vereint namhafte Akteurinnen und Akteure aus verschiedenen Branchen, darunter die Zürcher Tourismus-, Innenstadt-, Hotellerie-, Gastronomie-, Kultur- und Wirtschaftsverbände sowie zahlreiche prominente Persönlichkeiten. Das Komitee hebt die Vorteile und Chancen des ESC für die Stadt Zürich und die Region hervor. Gleichzeitig stellt es sich frühzeitig für eine allfällige Referendumsabstimmung auf. Das Komitee lädt auf www.esc-zuerich.love weitere Unterstützerinnen und Unterstützer aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft ein, die sich ebenfalls freuen, dass die Stadt Zürich eine sympathische Gastgeberin dieses einzigartigen Gesangswettbewerbs sein kann.

Das Komitee «Züri isch ESC» ist überzeugt, dass die Stadt Zürich und der ESC perfekt zusammenpassen: Zürich ist eine weltoffene Stadt mit einer grossartigen Ausstrahlung, bester Infrastruktur, einem umfassenden Angebot und einer herzlichen Bevölkerung. Events mit internationaler Beachtung gehören genauso zu Zürich wie lokale und regionale Veranstaltungen. Der ESC bringt Gäste in die ganze Region Zürich und sendet Bilder in die ganze Welt – zuletzt an 163 Millionen Fernsehzuschauende weltweit. Diese Werbung ist unbezahlbar: Die von der Politik gesprochenen Finanzbeiträge lohnen sich, weil sie ein Mehrfaches an Wert für den Grossraum Zürich auslösen. Das ist bei anderen Kultur- und Sportanlässen nicht anders.

Das Komitee betont, dass der ESC in Zürich keine Plattform für eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung ist. Vielmehr soll der Anlass im Zeichen der Musik stehen und die Gelegenheit bieten, Gäste aller Altersgruppen aus nah und fern in Zürich willkommen zu heissen. Der Fokus liegt auf dem kulturellen Austausch und der Freude an der Musik, die Menschen zusammenbringt. (pd/wid)