Schweizer Filmpreis

«Reinas» ist der beste Spielfilm des Jahres

Die Auszeichnung wurde am Freitagabend vom Bundesamt für Kultur (BAK) an einer Gala in Genf verliehen. Auch ein Tschugger und ein Landesverrater wurden geehrt.

Regisseurin Klaudia Reynicke mit ihrem Quartz für den besten Spielfilm. (Bild: Keystone/Salvatore Di Nolfi)