Taylor Swift: Rekordpreise für Konzerttickets in Zürich

Die zwei Taylor-Swift-Konzerte 2024 sorgen schon jetzt für Aufregung. Die 90'000 Tickets sind längst weg. Doch eine Auswertung der NZZ am Sonntag zeigt: Nirgends in Europa kostet ein Normaleintritt mehr als in Zürich. Mit knapp 168 Franken kostet das günstigste Billett fast viermal mehr als in Warschau – notabene für die exakt gleiche Show.

Werden Schweizer Fans abgezockt? Taylor Swifts Konzertagentur AEG liess eine Anfrage unbeantwortet. «In der Schweiz sind die Produktionskosten höher als in anderen Ländern», sagte dafür Oliver Niedermann, Chef der Firma Ticketcorner, welche den Vorverkauf organisiert hat. So zum Beispiel die Stadionmiete und die Lohnkosten. Aber: In der Schweiz verdienen die Künstlerinnen und Künstler pro Auftritt in der Regel mehr als anderswo. (sda/cbe)