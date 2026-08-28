Casinotheater Winterthur: Remo Rey wird Geschäftsführer

Publiziert am 28.08.2026

Remo Rey war zehn Jahre lang Direktor von Winterthur Tourismus und leitet seit 2014 die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Zum Casinotheater Winterthur bestand bereits zuvor eine Verbindung: Rey engagierte sich im Vorstand des Gönnervereins Pro Casinotheater, heisst es in einer Mitteilung.

Verwaltungsratspräsident Beat Schwab begründet die Wahl mit dieser Verankerung in der Region: Man freue sich, «mit Remo Rey eine kompetente und erfahrene Persönlichkeit für die Geschäftsführung gewonnen zu haben», so Schwab. Rey kenne Winterthur und das Haus, verfüge über Führungserfahrung sowie eine «ausgeprägte Gastgeber- und Netzwerkkompetenz».

Rey selbst äussert sich zu seinem Amtsantritt: «Das Casinotheater verbindet Kultur, Unterhaltung, Gastronomie und gesellschaftliches Leben auf eine einzigartige Weise. Ich kenne das Haus seit vielen Jahren und freue mich darauf, künftig gemeinsam mit dem Team Verantwortung für seine Weiterentwicklung zu übernehmen», lässt er sich zitieren.

Samuel Hauser wird das Casinotheater Winterthur Ende Jahr verlassen. Auf Anfrage, wohin Hauser wechselt, teilte das Casinotheater lediglich mit, man werde «zur gegebenen Zeit» darüber informieren; aktuell könne man dazu nichts sagen. Die Übergabe der Geschäftsführung soll laut Mitteliung in den kommenden Monaten vorbereitet werden.

Gleichzeitig rückt Sarah McMaster, die seit 2020 im Casinotheater tätig ist und bislang den Bereich Sales & Events verantwortete, per 1. September neu in die Geschäftsleitung auf. Sie übernimmt die Gesamtleitung Gastronomie. (pd/cbe)