Solothurner Filmtage: «Rencontre» erstmals zum Thema Filmschnitt

Zum ersten Mal widmen die Solothurner Filmtage ihr Spezialprogramm «Rencontre» dem Thema Filmschnitt. Im Zentrum stehe die Arbeit der schweizerisch-niederländischen Filmeditorin Katarina Türler.

Weil Filmeditorinnen und -editoren oft im Schatten der Regie stehen, sei es an der Zeit, dieses Berufsfeld zu würdigen, teilte das Festival in einer Medienmitteilung mit. Türler arbeitet seit über 20 Jahren in diesem Gebiet und hat in über 60 Filmen mitgewirkt. Darunter niederländische und internationale, aber auch Schweizer Produktionen.

Das «Rencontre»-Programm ehrt jährlich eine Persönlichkeit des Schweizer Films und zeigt ausgewählte Werke ihres Schaffens. Von Türler werden elf lange und vier kurze Filme präsentiert, die unter anderem die Parallelen zwischen dem niederländischen und dem schweizerischen Film aufzeigen.

Die 58. Ausgabe der Solothurner Filmtage findet vom 18. bis 25. Januar 2023 statt. (sda/cbe)