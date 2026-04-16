Roger Benoit: Reporterlegende blickt hinter die Kulissen

Publiziert am 16.04.2026

«Formel Wahnsinn» heisst das 272-seitige Werk, verfasst von Daniel Leu, basierend auf den Erinnerungen von Roger Benoit. Darin schildert der Basler seine Anfänge als Schriftsetzer, Jahrzehnte als Rennreporter rund um den Globus und gewährt Einblicke in die Hintergründe des Rennzirkus – von Triumphen und Tragödien bis hin zu Skandalen.

Das Buch enthält Anekdoten zu Legenden wie Ayrton Senna, Michael Schumacher, Clay Regazzoni und Jo Siffert sowie Erinnerungen an Benoits langjährige Freundschaft mit Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone. Ergänzt wird es durch Fotos, Statistiken und Bestenlisten. Auch Wegbegleiter kommen zu Wort: Verleger Michael Ringier, Ringier-CEO Marc Walder, Konstrukteur Peter Sauber und Formel-1-Legende Jackie Stewart.

«Formel Wahnsinn» ist ab sofort im Buchhandel erhältlich, zum Preis von 48 Franken. (pd/cbe)