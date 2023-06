Roger Schawinski: Reto Scherrer lädt zum Minigolf-Duell

In der aktuellen Folge der Blick-TV-Sendung «Achtung, Reto, los!» war Roger Schawinski zu Gast. Der Medienpionier spielt in der 32. Ausgabe Minigolf mit dem Moderator Reto Scherrer. Rund sieben Minuten dauert die Sendung, in der der Moderator Fragen zum Älterwerden, Schawinskis Schulzeit oder zu SRF-Chefin Nathalie Wappler stellt.

Am Schluss des Videos steht Scherrer als Minigolf-Gewinner da. «Ich habe das gelernt im Leben. Man kann auch verlieren. Das ist ganz wichtig. Und dann sollte man nicht verzweifeln dabei. You are the winner und ich gratuliere dir», sagt Schawinski dazu. (wid)