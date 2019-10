SRF: Revival der «grössten Schweizer Hits»

Im Fokus von «Die grössten Schweizer Hits – 10 Jahre danach» stehen fünf Songs und ihre Interpreten. Diese wurden im Vorfeld von einer Jury aus SRF-internen und externen Musikexpertinnen und -experten aus den zahlreichen Schweizer Hits der letzten zehn Jahre ermittelt. Das Fernsehpublikum wird einer dieser Songs in der Sendung vom 23. November 2019 zum «grössten Schweizer Hit 2019» küren, wie es in einer Mitteilung heisst.





Die Interpreten präsentieren ihre Hits live im Studio. Mittels Televoting können die Zuschauerinnen und Zuschauer für ihren grössten Schweizer Hit abstimmen. «Wir freuen uns sehr, dieses erfolgreiche Format noch einmal aufleben zu lassen – und so auch einen wichtigen Beitrag an die Schweizer Musikförderung zu leisten», lässt sich Reto Peritz, Bereichsleiter Show, in der Mitteilung zitieren.

Sven Epiney moderiere die Liveshow aus dem Studio 1 in Zürich. Gemeinsam mit einer Runde aus Musikern, Expertinnen und musikbegeisterten Prominenten blicke er zurück auf die musikalischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten zehn Jahre. Zudem gehe die Reise noch weiter zurück: mit zusätzlichen Showacts und Archivmaterial – inklusive der emotionalsten und schönsten Momente der früheren Ausgaben von «Die grössten Schweizer Hits». Zu den Gästen gehören laut Mitteilung unter anderen Bligg, Baschi, Bernard Thurnheer, Tama Vakeesan und Michel Birri. (pd/lol)