Hilfe für Ukraine

Rheinfall blau-gelb beleuchtet

Der grösste Wasserfall Europas ist am Donnerstagabend in den ukrainischen Nationalfarben beleuchtet worden. Dies um den Ukrainern einen Hoffnungsschimmer zu geben, so der Initiant, der Schaffhauser Künstler Beat Toniolo.

Auch eine Friedenstaube wurde projiziert. (Bilder: Morris Schmid module+ GmbH)