Publiziert am 15.09.2026

Weltwoche-Verleger Roger Köppel erzählt in der aktuellen Folge des viel diskutierten Podcasts «Ungeskriptet» aus seinem Leben und kritisiert dabei auch die deutsche Regierung. «Glaube nicht, was die Regierung sagt», so der ehemalige SVP-Nationalrat, der soeben eine Vortragstournee durch Deutschland absolviert hat.

Der Podcast des 42-jährigen Hosts Ben Berndt ist in Deutschland sehr populär, wird aber auch kritisiert, weil er rechts sei und die Gäste praktisch kritiklos interviewt würden. Berndt selber bezeichnet sein Format als «roh, ungeschnitten und unzensiert.» Zu seinen Gästen gehörten auch umstrittene Politiker wie AFD-Politiker Björn Höcke oder BSW-Politikerin Sahra Wagenknecht. Die Folge mit Ulrich Siegmund, Wahlsieger in Sachsen-Anhalt, und gemäss Spiegel «gefährlichster Mann Deutschlands» erzielte 9,1 Millionen Abrufe. (ma)